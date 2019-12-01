Desabasto de gasolina ya se resolvió: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 10:17:05

Ciudad de México, 18 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el desabasto de gasolina presentado en la Ciudad de México y otras entidades ya es un tema resuelto.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dejó en claro que hubo un problema de contratación de pipas por algunos días, no obstante, la problemática ya fue resuelta.

“Ya se resolvió (…) Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió”, declaró.

En el caso del estado de Chiapas, la mandataria mexicana explicó que se trató de un problema con una bomba, de manera particular, para la gasolina Premium, sin embargo, también quedó resuelto.

“Ya está resuelto y si todavía queda algún tema ya se resolvió, fue una cuestión de unos días”, sentenció sobre el tema.