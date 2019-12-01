Derrame en el Golfo de México deja más de 825 toneladas de residuos de hidrocarburos

Derrame en el Golfo de México deja más de 825 toneladas de residuos de hidrocarburos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:28:51
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Veracruz, Veracruz, a 31 de marzo 2026.- El gobierno de México informó que continúa la llegada de hidrocarburos a playas del Golfo de México, principalmente en el este de Veracruz y el norte Tamaulipas, donde se han recolectado más de 825 toneladas de residuos, tras el derrame de crudo detectado a principios de marzo.

Además, revelaron que el material afectó también a algunas zonas del estado de Tabasco.

A través de un comunicado, las autoridades precisaron que se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburos en playas y 40.6 toneladas en el mar.

“Se han atendido 39 playas, un manglar y un estero. Se reporta que continúa el recale intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, con material intemperizado”, indicaron.

De igual forma, indicaron que al corte del 30 de marzo, se han realizado labores de limpieza en más de 630 kilómetros de litoral, además de la recolección de material en el mar.

Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló que mantiene una investigación para determinar el origen del hidrocarburo, y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales.

Mientras tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que detectó emanaciones naturales frente a costas de Coatzacoalcos, mientras continúan inspecciones en instalaciones petroleras en la región.

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