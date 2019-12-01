Depresión Tropical Trece-E ocasionará lluvias en gran parte del país

Depresión Tropical Trece-E ocasionará lluvias en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 07:06:13
Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que la depresión tropical Trece-E se intensificará a tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

En ese sentido, la circulación y desprendimientos nubosos de dicho fenómeno ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Mientras tanto, una vaguada de altura propiciará lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Puebla.

Pronóstico de lluvias para el 12 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.
