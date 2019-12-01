Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:39:21

Guadalajara, Jalisco. A 26 de noviembre 2026.- El área de Urgencias del Hospital General Regional No. 45 del IMSS, en Guadalajara, Jalisco, enfrenta problemas de saturación por la falta de camillas, espacios y personal médico.

De acuerdo con pacientes y trabajadores de la salud, la situación provoca largas esperas para recibir atención. Entre los afectados se encuentran niños, adultos y personas mayores, quienes permanecen durante horas en la sala de espera.

A esta problemática se suma la falta de médicos, enfermeros generales y especialistas, así como de personal de inhaloterapia.

Salvador Gómez, enfermero jefe de piso, señaló que la cantidad de pacientes ha superado la capacidad de atención del hospital y que se necesita reforzar el personal en las áreas de Urgencias.

Ante esta situación, pacientes y trabajadores piden a las autoridades atender las carencias de recursos humanos y materiales, ya que hasta el momento, el IMSS no ha respondido a la solicitud de información sobre las denuncias.