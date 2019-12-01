Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 13:42:56

Azcapotzalco, Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- Vecinos de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, denunciaron un presunto caso de maltrato animal en un inmueble identificado en redes sociales como “Albergue Luisa”, donde aparentemente se ofrecen servicios de refugio para perros.

La denuncia surgió luego de que comenzaran a circular videos en redes sociales en los que se observa a una persona golpeando a varios perros que se encuentran en el lugar.

En una de las grabaciones, la persona aparece en la azotea del inmueble mientras los animales intentan esquivar los golpes. En otras imágenes también se observa a varios perros con una apariencia física que ha generado preocupación entre los usuarios, debido a su extrema delgadez.

De acuerdo con el contenido difundido en redes sociales, habitantes de la zona aseguran que ya han presentado varias denuncias para alertar sobre las condiciones en las que viven los animales.

Sin embargo, afirman que las presuntas agresiones continúan, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para revisar el inmueble y verificar la situación de los perros.