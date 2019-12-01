Denuncian espera de más de seis horas en urgencias del ISSSTE en Charo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 22:34:50

Charo, Mich., a 23 de octubre de 2026. — La prolongada espera para recibir atención médica en el área de urgencias del ISSSTE, en Charo, generó indignación entre usuarios, quienes denunciaron que algunos pacientes permanecen durante varias horas en espera de ser atendidos.

De acuerdo con una denuncia ciudadana, una persona aseguró encontrarse en el área de urgencias desde las 14:00 horas, sin que hasta las 9 de la noche hubiera obtenido la atención esperada, según su testimonio.

“Es increíble el nivel de irresponsabilidad de urgencias”, expresó el denunciante, quien también señaló que otras personas se encontraban en una situación similar.

La queja estuvo acompañada de una fotografía que muestra el área de espera llena de pacientes y sus familiares.

La situación ha generado inconformidad entre los afectados, quienes cuestionan los tiempos de espera en un servicio destinado a atender problemas de salud que requieren valoración oportuna.