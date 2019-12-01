Denuncian basurero en el estadio Venustiano Carranza tras concierto de Josi Cuen y Jorge Medina

Denuncian basurero en el estadio Venustiano Carranza tras concierto de Josi Cuen y Jorge Medina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:20:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de diciembre del 2025.- Una denuncia ciudadana evidenció que el estadio Venustiano Carranza de Morelia, Michoacán, quedó hecho un basurero tras el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la capital michoacana, mismo que tuvo lugar el pasado sábado 13 de diciembre.

A pesar de que ya es martes, ciudadanos que decidieron darse cita en el inmueble para llevar a cabo sus actividades físicas se percataron de las malas condiciones del mismo y evidenciaron que no ha sido limpiado después de la presentación de los cantantes de música regional mexicana.

En las fotos compartidas, se observa basura a lo largo de todo el recinto, además de la presencia de un brasier a media pista.

Con lo anterior, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes a atender la situación.

Además, en los últimos días, diversas quejas de usuarios se han hecho presentes por las pésimas condiciones en las que se encuentra la pista de tartán, que es utilizada por miles de morelianos para ejercitarse.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán identifica a 3 probables responsables de detonar dron en el ataque de Coahuayana
Choque entre autobús y camión de carga deja al menos dos muertos, en Oaxaca
Fiscalía de Michoacán: "No hay investigaciones contra policías comunitarios de Coahuayana; edil debe certificar estatus de la corporación"
Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Más información de la categoria
Captan a senadora morenista Mariela Gutiérrez con reloj de 400 mil pesos; no incluye lujos en su declaración patrimonial
Denuncian cobros indebidos y violación de un amparo federal en la clínica Hemodiálisis de Occidente en Uruapan, Michoacán
Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Claudia Sheinbaum analizará alcances de acuerdo emitido por Trump sobre fentanilo; deja ver su desacuerdo
Comentarios