Denuncian basurero en el estadio Venustiano Carranza tras concierto de Josi Cuen y Jorge Medina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:20:02

Morelia, Michoacán, 16 de diciembre del 2025.- Una denuncia ciudadana evidenció que el estadio Venustiano Carranza de Morelia, Michoacán, quedó hecho un basurero tras el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la capital michoacana, mismo que tuvo lugar el pasado sábado 13 de diciembre.

A pesar de que ya es martes, ciudadanos que decidieron darse cita en el inmueble para llevar a cabo sus actividades físicas se percataron de las malas condiciones del mismo y evidenciaron que no ha sido limpiado después de la presentación de los cantantes de música regional mexicana.

En las fotos compartidas, se observa basura a lo largo de todo el recinto, además de la presencia de un brasier a media pista.

Con lo anterior, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes a atender la situación.

Además, en los últimos días, diversas quejas de usuarios se han hecho presentes por las pésimas condiciones en las que se encuentra la pista de tartán, que es utilizada por miles de morelianos para ejercitarse.