Defensa realiza ceremonia en conmemoración del 109 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:59:14
Uruapan, Michoacán, a 5 de febrero 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) organizó un evento en conmemorazión de la promulgación de la Constitución de 1917, el llevó a cabo el 5 de febrero en la Plaza Mártires de Uruapan, como parte de las actividades programadas en el marco de febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El evento fue presidido por Hilda Maldonado Medina, síndica municipal, en representación de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, así como por el coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Carlos Iván Peña Guerra, comandante del 2/o Regimiento Mecanizado.

A la ceremonia asistieron también representantes de la Guardia Nacional, Policía Municipal, autoridades locales, así como docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas.

Durante el acto cívico, se recordó la promulgación de la Constitución de 1917 y su vigencia en la vida institucional del país. Al finalizar la ceremonia, el coronel Carlos Iván Peña Guerra entregó un pin conmemorativo a la síndica municipal Hilda Maldonado Medina, en el marco de las actividades de febrero.

Con esta ceremonia iniciaron las actividades que el personal militar realizará en el municipio de Uruapan durante el mes de febrero, con motivo del Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

