Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:59:17

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que es decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad federal, una posible extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina la mandataria mexicana consideró que esa es una decisión que se debe tomar con base en lo que sea más conveniente para el país.

“Pues tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país y sobre esa decisión, pues tendría que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

En la previa, la FGR comentó que la a viabilidad de extraditar al líder de los Beltrán Leyva a EEUU, dependerá del procedimiento y las formalidades establecidas en el tratado de extradición que mantienen ambos países.

Igualmente anunció que es completamente posible que “El Chapo Isidro” enfrente a la justicia mexicana.