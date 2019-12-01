Dan último adiós a la policía Karla Patiño, caída en cumplimiento del deber

Morelia, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Familiares, amigos, compañeros de trabajo y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en un acto de profundo respeto, solemnidad y unidad institucional, rindieron homenaje póstumo a la policía Karla Lorena Patiño Gutiérrez, elemento de la Guardia Civil de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), quien perdió la vida en cumplimiento del deber.

Elementos formados en posición de honor, mandos policiales y familiares atestiguaron el último pase de lista. Su nombre fue pronunciado con firmeza y respondió el eco institucional de un “¡Presente!”. Posteriormente se realizó un minuto de aplausos y las salvas de honor, símbolos que refrendan el respeto y la memoria permanente de quien sirvió con valentía.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, expresó a la familia que la Guardia Civil será siempre su casa, y que la institución los abraza como parte de la gran familia policial. Destacó el orgullo de haber formado a una mujer policía ejemplar, madre y servidora pública que honró su uniforme con lealtad, disciplina y amor por Michoacán.

“Su nombre no será uno más; trasciende con su legado y queda inmortalizado en las filas de la Guardia Civil”, señaló el titular de la SSP, al reiterar el compromiso de acompañamiento institucional a sus seres queridos.

Por su parte, el subsecretario de Investigación Especializada, Rafael Toríz, recordó que Karla Lorena nació el 4 de febrero de 1991 y abrazó la vocación policial con convicción inquebrantable. Durante su formación destacó por su disciplina y tenacidad, hasta incorporarse en 2023 a la Secretaría de Seguridad Pública, donde se desempeñó en labores de prevención e investigación.

La describió como una mujer comprometida con la justicia, madre ejemplar y pilar de su familia, cuyo sacrificio fortalece el compromiso diario de quienes integran la institución.

La ceremonia concluyó con un mensaje que unificó a la corporación: su deber fue cumplido con honor, y su memoria permanecerá viva en cada acción emprendida para salvaguardar a la ciudadanía.