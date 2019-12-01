Dan toma de nota a Sindicato de Salud “Gral. Lázaro Cárdenas”, anuncia Lupita Pichardo 

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- El Sindicato de Trabajadores IMSS Bienestar, Similares y Conexos de la República Mexicana “Gral. Lázaro Cárdenas”, ha recibido la toma de nota por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así lo anuncio su líder, Guadalupe Pichardo Escobedo.

En conferencia de prensa, la también presidenta de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) comentó que esto se logra tras un periodo tortuoso de aproximadamente dos años de proceso legal; subrayó que ahora el SDTSSyCRM podrá “representar legalmente a los trabajadores ante cualquier instancia; participar en procesos laborales y administrativos; detener los derechos laborales orales en marco de la transición al IMSS Bienestar”.

Asimismo, afirmó que buscan brindarle los derechos laborales a todos los trabajadores que fueron trasladados al IMSS Bienestar, pues sostuvo que persiste la falta de equidad y la corrupción en algunas áreas del sector salud. Recalcó que la unión sindical no avala ninguna clase actitud irregular por parte de los trabajadores.

Lupita Pichardo comentó que lo siguiente en el proceso es atravesar un periodo de reafiliación, para el cual harán un recorrido por algunas entidades de la República como Sinaloa, Colima, Veracruz, Durango y Puebla; estimó que actualmente hay entre 200 y 300 trabajadores afiliados al SDTSSyCRM.