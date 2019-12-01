Dan de alta a otro paciente del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; permanecen hospitalizadas 4 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 21:47:22

Oaxaca, Oaxaca, a 5 de enero de 2026.- IMSS-Bienestar dio a conocer que una de las personas heridas durante el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, ya fue dada de alta médica.

De acuerdo a la inormación, el paciente permanecía hospitalizado en el Hospital General “Aurelio Valdivieso”, en la ciudad de Oaxaca.

La institución precisó que aún continúan bajo atención médica otras cuatro personas: tres de ellas se encuentran internadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad, mientras que la cuarta permanece en el Hospital de Especialidades de Salina Cruz.

Respecto al paciente que fue egresado, IMSS-Bienestar detalló que continuará con su recuperación mediante atención ambulatoria, con seguimiento en las áreas de Ortopedia, Medicina Interna y en las especialidades que sean necesarias para su evolución.