Dan de alta a otro paciente del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; permanecen hospitalizadas 4 personas

Dan de alta a otro paciente del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; permanecen hospitalizadas 4 personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 21:47:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Oaxaca, Oaxaca, a 5 de enero de 2026.- IMSS-Bienestar dio a conocer que una de las personas heridas durante el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, ya fue dada de alta médica.

De acuerdo a la inormación, el paciente permanecía hospitalizado en el Hospital General “Aurelio Valdivieso”, en la ciudad de Oaxaca.

La institución precisó que aún continúan bajo atención médica otras cuatro personas: tres de ellas se encuentran internadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad, mientras que la cuarta permanece en el Hospital de Especialidades de Salina Cruz.

Respecto al paciente que fue egresado, IMSS-Bienestar detalló que continuará con su recuperación mediante atención ambulatoria, con seguimiento en las áreas de Ortopedia, Medicina Interna y en las especialidades que sean necesarias para su evolución.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra rapiña tras accidente en la carretera federal México-Querétaro
Cinco menores de edad resultaron lesionados durante incendio en la colonia Leandro Valle de Cajeme, Sonora; tres se encuentran graves
Balean a mujer y su hijo en pleno centro de Zamora, Michoacán; resultan heridos
Incendio en la colonia Las Palmas de CDMX, deja dos mujeres lesionadas y 3 caninos rescatados
Más información de la categoria
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Drones y balaceras cerca de la sede del gobierno de Venezuela, desatan alarma en Palacio de Miraflores y Caracas a días del secuestro de Nicolás Maduro
Militares cubanos de élite cuidaban a Maduro: 32 murieron en operativo de EEUU y queda al descubierto quién sostenía al régimen 
Denuncian choferes de transporte municipal de Querétaro despidos injustificados 
Comentarios