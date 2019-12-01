Da arranque operativo vial por las obras del Tren México - Querétaro

Querétaro,Querétaro, 24 de enero dade 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, en coordinación con el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, dio arranque al operativo vial derivado de las obras federales del Tren México - Querétaro, con el objetivo de acompañar y agilizar los traslados de las familias queretanas en la capital, mediante acciones viales, monitoreos en tiempo real e información oportuna.

"Para este operativo que hemos implementado por instrucciones del Gobernador y el Presidente Municipal para el inicio de la construcción del tren, de la obra federal en El Cerrito, es una ruta que estará recorriendo desde Plaza del Parque hasta Universidad, totalmente gratuita, utilicen su tarjeta de prepago. Dejen su vehículo fuera para que se suban al autobús y lleguen aquí al destino que necesiten sobre la calle de Corregidora", expresó.

Cuanalo Santos indicó que, mediante esta ruta gratuita Aquí Contigo se brinda cobertura a las y a los habitantes de las colonias cercanas a las obras, funcionando como un puente de conexión entre la zona Norte y Sur de la demarcación, respetando el transbordo cero y siendo de uso exclusivo con la tarjeta de prepago.

De igual forma, mencionó que el operativo vial cuenta con la adecuación de las rutas del sistema Qrobus que circulan en las zonas a intervenir, durante el tiempo que duren los trabajos las rutas C25, C37, C65 y L112 contarán con recortes en su trayecto; las rutas T13, C36, C53 y C63 presentarán desvíos parciales; mientras que, las rutas C33, C34, C38, C46, C48, C54 y C55 tendrán desvíos totales. Para conocer mejor los trayectos las y los usuarios pueden ingresar a https://qrobus.gob.mx/Libro .

El titular de la AMEQ destacó también que, se instalaron pasos peatonales y ciclistas, retornos temporales, señalética informativa, así como el despliegue de elementos de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro (SEMOV), Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Agentes de Transporte, Guardianes Qrobus y servicio de grúa, para garantizar el apoyo a las y los ciudadanos en todo momento.

Asimismo, señaló que se habilitó el sitio ameq.live, una plataforma que permite consultar en tiempo real el estado del tráfico en las zonas donde se realizan las obras, a través de drones, cámaras fijas y cámaras en las unidades de Qrobus; igualmente, encontrarán información oportuna en todas las redes sociales mediante @obrastrenqro. Además, las y los queretanos pueden apoyarse en aplicaciones móviles como Waze, Google Maps y Qrobus para la planificación de sus viajes, dichas plataformas se mantienen actualizadas con información oficial proporcionada por el Municipio de Querétaro y la AMEQ.

Los trabajos de carácter federal iniciarán el lunes 26 de enero y se prevé que tengan una duración aproximada de ocho meses. Ante este panorama, se solicita la comprensión de la ciudadanía por las posibles afectaciones y retrasos generalizados que puedan presentarse tanto en las principales vialidades como en el servicio de Qrobus, derivado del propio desarrollo de estas obras.