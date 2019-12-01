Da a conocer Ernestina Godoy nuevos nombramientos en la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 19:20:29

Ciudad de México, a 6 de enero de 2026.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer una serie de cambios en puestos clave dentro de la FGR, con el propósito de reforzar el funcionamiento de las fiscalías especializadas y optimizar la labor administrativa de la institución.

Entre los nombramientos principales destaca el de Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), mientras que David Boone de la Garza estará al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

En materia de derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa fue designada como responsable de la Fiscalía Especializada en la materia (FEMDH), con lo que se busca fortalecer la atención de investigaciones relacionadas con la protección de derechos fundamentales.

En el área administrativa, Laura Ángeles Gómez fue nombrada Oficial Mayor, cargo desde el cual coordinará la gestión interna y operativa del organismo.

Otros ajustes relevantes incluyen la designación de Maribel Bojorges Beltrán como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA); Richard Urbina Vega, quien encabezará la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; y Ulises Lara López, responsable de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Asimismo, Julio César Bonilla Gutiérrez quedó al frente de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. La lista de nombramientos se completa con Claudia Luengas Escudero como consejera general; Oliver Ariel Pilares Viloria, quien dirigirá la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez, designado como titular de la Unidad de Comunicación Social.