Cuenta regresiva en Uruapan; este mes concluye la obra del distribuidor vial "La Hielera"

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- El distribuidor vial "La Hielera" en Uruapan ha entrado en su fase final de construcción y será entregado este mismo mes de marzo, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal precisó que el paso superior, conformado por cuatro carriles en ambos sentidos, ya se encuentra habilitado desde febrero pasado, permitiendo un flujo vehicular ininterrumpido. Actualmente, los trabajos se concentran en los accesos y los cruces a nivel que conectan la calzada La Fuente con el Libramiento Oriente.

Zarazúa Sánchez detalló que los trabajos actuales se centran en el bajopuente, un área de más de 2 mil 600 metros cuadrados de espacio público. Este sitio integrará un gimnasio al aire libre, un skatepark profesional, áreas de juegos infantiles y mobiliario urbano de vanguardia con iluminación LED solar, consolidándose como un nuevo punto de encuentro social en Uruapan.

El proyecto también contará con cruces seguros a nivel con guías podotáctiles para personas con discapacidad, ciclovía y espacio canino, entre otras amenidades. Esta gran obra beneficiará directamente a más de 110 mil personas, optimizando la movilidad en un nodo vial donde circulan más de 27 mil 700 vehículos diarios.

Con la puesta en marcha de esta infraestructura, se eliminan los tiempos de espera que anteriormente superaban los 15 minutos, garantizando un tránsito ágil y seguro. Esta optimización se traduce en ahorros significativos de tiempo para las familias, permitiendo que los usuarios lleguen más rápido a sus destinos.