“Cuando las instituciones se coordinan, la capacidad del Estado se fortalece": Ernestina Godoy

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2026.- La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que frente a un delito que afecta gravemente a la sociedad como la extorsión, el Estado debe actuar con firmeza, sin tolerancia ni impunidad, mediante respuestas profesionales y contundentes que demuestren una acción coordinada.

Al encabezar el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión, realizado en el Parque Nacional de Justicia, en la Ciudad de México, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales. “Cuando las instituciones se coordinan, la capacidad del Estado se fortalece; cuando los gobiernos estatales, las autoridades federales y municipales actúan como un solo frente, se reducen los espacios a la delincuencia y se recupera la tranquilidad social”.

Durante el foro, representantes de fiscalías estatales, del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Agencia de Investigación Criminal intercambiaron experiencias y propuestas para establecer estrategias comunes y mejorar la comunicación interinstitucional.

Godoy Ramos insistió en dejar atrás los esfuerzos aislados para construir una respuesta de Estado sólida y permanente, y destacó que el encuentro permitirá generar acuerdos que se traduzcan en resultados concretos. “Este foro representa una oportunidad valiosa para construir acuerdos sólidos, reforzar nuestras capacidades y establecer rutas de acción que trasciendan los discursos, para que se traduzcan en resultados concretos”.

Finalmente, expresó su confianza en que el trabajo conjunto permitirá avanzar en el combate a la extorsión. “Estoy segura que con la participación de todas y todos ustedes, podemos avanzar con firmeza en el combate a la extorsión y en la construcción de un país más seguro, más justo y con mayor confianza en sus autoridades”.