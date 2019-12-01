Critica Sheinbaum convocatoria de la SCJN para sesión extraordinaria

Critica Sheinbaum convocatoria de la SCJN para sesión extraordinaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 11:17:23
Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por convocar a una sesión extraordinaria del Pleno.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó la razón por la cual se llevará a cabo una sesión fuera de los tiempos establecidos por la ley.

En ese sentido, preguntó si la presidenta del Máximo Tribunal del país solicitó una reunión extraordinaria para resolver el adeudo de impuestos de una “persona que debe mucho”.

“Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria, a lo mejor iban a resolver los impuestos de una persona que debe mucho”, expresó la gobernante.

De igual forma, pidió que expliquen si es un último intento de frenar la Reforma judicial.

“Que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria, porque ayer era la última sesión ya de la Corte del pasado, vamos a decir (…) o a poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma del Poder Judicial, eso ya”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

