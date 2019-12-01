Credencial Universal de Salud será identificación oficial en México: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:46:27

Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la futura Credencial Universal de Salud no solo tendrá como objetivo facilitar el acceso de la población a los servicios médicos, sino que además podrá utilizarse como un documento oficial de identificación en México.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que la implementación de esta credencial está prevista para 2027, por lo que en los próximos años se iniciará el proceso de registro y credencialización dentro del sistema de salud universal.

Así mismo, Sheinbaum Pardo señaló que el documento permitirá acreditar la identidad de las personas para distintos trámites y servicios, convirtiéndose en una alternativa adicional a la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

La jefa del Ejecutivo federal explicó que, aunque la credencial del INE es actualmente el principal medio de identificación para la población adulta, la información contenida en su base de datos solo puede utilizarse para fines electorales.

Con la nueva credencial, agregó, diversas instituciones podrán contar con un documento oficial que facilite gestiones tanto en servicios públicos como privados, además de su uso dentro de programas sociales y trámites cotidianos.

El proyecto forma parte de la estrategia para consolidar el sistema universal de salud, que busca integrar servicios y mejorar el acceso de la población a la atención médica en todo el país.