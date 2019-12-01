Crece 3.85% anual la producción de uva para vino en México: AGRICULTURA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 12:06:17

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) destaca que entre 2023 y 2025 creció 3.85 por ciento anual la producción de uva para vino en México, al pasar de 77 mil 107 toneladas a 83 mil 178 toneladas, como resultado del esfuerzo, dedicación y trabajo constante de las y los productores.

El valor de la producción también se incrementó 22.8 por ciento en el mismo periodo, al escalar de mil 149 millones 574 mil pesos a mil 412 millones 620 mil pesos, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

Y es que México cuenta con un enorme potencial para la producción de uva de gran calidad, al disponer de las condiciones edafológicas y climáticas idóneas para el cultivo en diferentes regiones de nuestro país.

Entre la amplia diversidad de vinos y regiones productoras se encuentran: Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, en Baja California; Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Cabernet Franc, en Guanajuato, y Sauvignon Blanc y Pinot Noir, en Querétaro.

Por ello, el Gobierno de México declaró el 7 de octubre como Día del Vino Mexicano mediante un decreto publicado el 10 de enero de 2023, como reconocimiento al desarrollo del sector vitivinícola, su contribución a la generación de empleos y divisas y compromiso para posicionar al vino mexicano en los mercados nacional e internacional.

AGRICULTURA precisa que 12 entidades participaron en la cosecha de uva industrial en 2025, y que Baja California ocupó el primer lugar, con 30 mil 934 toneladas; le siguieron Zacatecas, con 26 mil 024 toneladas, y Aguascalientes, con 6 mil 715 toneladas.

Las tres entidades aportaron 76.5 por ciento del total de la producción nacional, lo que refleja su relevancia como materia prima para la cadena vitivinícola mexicana.

Asimismo, México exportó un millón 085 mil litros de vino de uvas frescas, con un valor comercial de 8 mil 405 millones de dólares (mdd) en 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE).

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones mexicanas, al concentrar envíos por 6 mil 700 mdd y 784 mil litros en 2025. Le siguieron Japón, Bélgica, Costa Rica, Francia, España, Reino Unido, Jamaica, Suiza y República Dominicana.

Frente a estas cifras, la Secretaría de AGRICULTURA —encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez— resalta que el vino mexicano se mantiene como una de las bebidas alcohólicas más consumidas por su calidad y prestigio a nivel internacional.

Por estas razones, la dependencia contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva mediante la coordinación con los consejos nacionales, representantes de los comités de los Sistemas Producto Vid, instituciones gubernamentales y académicas, productoras, productores y asociaciones civiles.

En este contexto, el Gobierno de México refrenda su compromiso con las cadenas productivas del campo mediante el impulso de condiciones que permitan a las y los productores incrementar su volumen, agregar valor a su cosecha y consolidar la presencia del vino mexicano en las mesas del mundo.