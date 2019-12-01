CPEM condena asesinato de líder limonero; llama a preservar la paz en Michoacán

Ciudad de México, 20 de octubre de 2025.- El presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM), Isaac Díaz González, expresó la más enérgica condena del sector que representa por el asesinato del líder del campo y productor de limón Bernardo Bravo, ocurrido este lunes en la comunidad de Los Tepetates, Michoacán.

“Bravo, quien se desempeñaba como Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue un ejemplo de compromiso, trabajo y valentía en la defensa de los productores agrícolas, y su pérdida representa un duro golpe para el sector agroindustrial de la región”, expresó el líder empresarial.

Por lo anterior, Isaac Díaz manifestó que el CPEM hace un llamado firme y respetuoso a las autoridades federales, estatales y municipales para que este crimen sea esclarecido con prontitud, y se garantice la seguridad de todos los productores, empresarios y trabajadores del campo michoacano que día a día enfrentan condiciones adversas para sostener la economía regional.

“El sector empresarial reitera su compromiso con la paz, la legalidad y el desarrollo de Michoacán, convencido de que solo en un entorno de seguridad y Estado de Derecho es posible generar empleo, inversión y bienestar social”, abundó.

Díaz González recalcó que: “Los empresarios de México queremos seguir trabajando por un estado próspero, creando condiciones de tranquilidad y confianza tanto para los trabajadores como para quienes invierten su esfuerzo y patrimonio en fortalecer la economía local”.

De ahí que el CPEM hace un exhorto a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno para mantener la unidad, el diálogo y la cooperación como vías para superar la violencia y construir un entorno donde prevalezcan la justicia y la paz.