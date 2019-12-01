COPARMEX condena homicidio de Bernardo Bravo; pide frenar extorsiones a productores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 17:54:42

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre del 2025.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) capitulo Michoacán, condenó el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo. A través de un comunicado se reconoce la necesidad de que sea esclarecido con prontitud.

Asimismo, se considera como la necesidad de acciones inmediatas y contundentes por parte del estado mexicano, pues Bernardo Bravo denunció constantemente los amagos que sufre el sistema producto limón, principalmente en el Valle de Apatzingán, por parte del crimen organizado.

"Desde COPARMEX Michoacán exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno esclarecer los hechos, identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, y garantizar condiciones reales de seguridad para quienes trabajan y producen en el campo michoacano".

Se destacó la necesidad de proteger y dar seguridad al campo, pues es la base de nuestra economía, por lo que necesita garantías mínimas para producir, comercializar y vivir en paz, sin recibir amenazas o extorsiones.

Asimismo, COPARMEX Michoacán y su comisión de seguridad, hacen un llamado a reforzar las labores de seguridad en las zonas productivas del estado, garantizar protección efectivo al sector agroalimentario, así como establecer mesas de trabajo que permitan escuchar la situación de voz propia de productores, así como generar soluciones oportunas en coordinación del sector productivo y los tres niveles de gobierno.

"El esclarecimiento de este crimen y la protección de nuestros agricultores serán una prueba clara de la voluntad real del Estado para hacer valer la ley, frenar la impunidad y reconstruir la confianza ciudadana", finalizó.

Cabe señalar que el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo fue localizado este día al interior de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, en la carretera Apatzingán - Presa del Rosario.