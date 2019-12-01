Coordina la FGR la deportación de la esposa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que trabaja en coordinación con autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo una deportación controlada de Bertha Olga Gómez Fong, quien es investigada en Chihuahua por su presunta implicación en el desvío de recursos públicos durante el gobierno de su esposo, el ex mandatario estatal César Duarte Jáquez.

De acuerdo con la información disponible, Gómez Fong fue detenida el pasado miércoles por agentes migratorios estadounidenses cuando intentaba ingresar al país a través del estado de Texas.

Autoridades federales mexicanas precisaron que la captura no fue resultado de una solicitud directa por parte de la FGR, sino que obedeció a la falta de documentación que acreditara su estancia legal en territorio estadounidense.

"La FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada", detalló la dependencia.

En este contexto, la FGR mantiene comunicación con instancias del país vecino para definir el procedimiento mediante el cual se concretará su retorno a México, donde podría enfrentar las investigaciones en curso relacionadas con presuntas irregularidades financieras durante la administración estatal de 2010 a 2016.