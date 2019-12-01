Convocan a participar en la 8a. Edición del Premio Estatal de Periodismo Querétaro 2026 “Sergio Arturo Venegas Ramírez”.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:58:04

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril 2026.- Con la finalidad de reconocer y enaltecer el ejercicio de la profesión periodística en el estado de Querétaro, así como estimular a los periodistas en el desempeño de su actividad y distinguir la calidad de sus publicaciones, el Comité organizador CONVOCA AL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO QUERÉTARO 2026, que en esta edición llevará el nombre de nuestro compañero “Sergio Arturo Venegas Ramírez”.

y que reconocerá los trabajos más destacados, publicados o transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación con reconocimiento en el estado de Querétaro, durante el período comprendido del 8 de junio del 2025 al 30 de abril del 2026, bajo las siguientes BASES:

1.- Para tal efecto, se establece un plazo para la recepción de trabajos, misma que inicia el día 14 DE ABRIL del año en curso y hasta el día 30 DE ABRIL de este mismo 2026, en horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 15 Hrs.,* a fin de que todos los periodistas que deseen participar, se sirvan ENTREGAR HASTA TRES TRABAJOS POR GÉNERO Y PODRÁN PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE TRES GÉNEROS que hayan sido publicados por el medio de comunicación para el cual laboran, o que hubieran colaborado, en el período antes mencionado.

Los trabajos deberán ser entregados en un sobre cerrado. Deberá considerarse un sobre por cada género en el que deseen participar y lo harán llegar al siguiente domicilio: CALLE ALLENDE SUR 1 “C” INTERIOR 3, Col. Centro en la ciudad de Santiago de Querétaro, a más tardar a las 15:00 Hrs. del día 30 de abril del año en curso.

Después de esta fecha NO se recibirán trabajos.

El sobre deberá estar dirigido al “Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo Querétaro 2026” y deberá contener lo siguiente:

NOMBRE COMPLETO del periodista que lo presenta;

MEDIO DE COMUNICACIÓN en donde se publicó el trabajo participante,

GÉNERO en el que participa

*Y NÚMERO DE TELÉFONO

CELULAR del participante.*

Para cualquier duda, pueden comunicarse vía WHATSAPP al 4422191936 con Beto Escárcega; 4427733292 con Lizeth Ugalde; 4421692990 con Samuel Pérez Ríos y 4421386221 con Facundo Ugalde

2.- Todos los comunicadores del estado de Querétaro podrán postular trabajos de calidad periodística que consideren con méritos de ser evaluados por el H. Jurado Calificador y que hayan sido publicados en el período que se establece en esta convocatoria.

Para tal efecto, deberán enviar los periódicos, revistas o archivos de audio y/o video en los que éstos aparezcan, mismos que estarán dirigidos al H. Jurado Calificador del Premio de Estatal Periodismo Querétaro 2026, al domicilio ubicado en Calle ALLENDE SUR 1”C”-3 Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro.

3.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado calificador tendrá la facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, los datos necesarios para la identificación correspondiente.

4.- Los autores cuyos trabajos participen en el certamen, podrán hacerlo sin importar su ideología, afiliación o credo. Para participar en el certamen NO es requisito ser miembro de alguna Asociación.

5.- El H. Jurado Calificador estará integrado por catedráticos de universidades que ofrecen en el estado de Querétaro la carrera de Ciencias de la Comunicación o Periodismo y Comunicación, así como ganadores del certamen en ediciones anteriores y podrán otorgar distinciones especiales a los trabajos que lo ameriten o aquellos cuyos géneros no estén contemplados en la presente Convocatoria.

6.- *El H. Jurado Calificador analizará cada uno de los trabajos presentados y emitirá su fallo, el cual será inapelable, mismo que se dará a conocer en la ceremonia de entrega del Premio

Estatal de Periodismo Querétaro 2026, el día sábado 6 de junio a partir de las 11 Hrs., en el recinto del Auditorio de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro ( UTEQ) con

domicilio Avenida Pie de la Cuesta # 2501, en la ciudad de Santiago de Querétaro.*

7.- Los premios para los ganadores, consistirán en: DIPLOMA Y UN PREMIO EN ESPECIE, que serán entregados en la ceremonia solemne que será convocado por el COMITÉ ORGANIZADOR.

A).- REPORTAJE

B.- CRÓNICA

C).- ENTREVISTA

D).- NOTA MÁS OPORTUNA O EXCLUSIVA

E).- ARTICULO DE FONDO

F).- FOTOGRAFÍA MÁS OPORTUNA

G).- CARICATURA

H).- CRÓNICA RADIOFÓNICA

I).- ENTREVISTA RADIOFÓNICA

J).- NOTA MÁS OPORTUNA POR TELEVISIÓN

En esta 8a. Edición, el género deportivo llevará el nombre del periodista “FRANCISCO JOSE ERTHAL MELLO”

K).- MEJOR ENTREVISTA EN DEPORTES

L).- MEJOR REPORTAJE EN DEPORTES

M).- MEJOR REPORTAJE PERIODÍSTICO POR TELEVISIÓN

N).- MEJOR TRABAJO DE CAMAROGRAFÍA PERIODÍSTICA

O).- MEJOR NOTA PERIODÍSTICA CULTURAL

P).- MEJOR TRABAJO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Q).- MEJOR TRABAJO PERIODÍSTICO UNIVERSITARIO (En cuatro modalidades:

1.- Trabajo en medio Escrito,

2.- Mejor Trabajo Radiofónico

3.- Mejor Trabajo Televisivo

4.- Mejor Trabajo en Redes Sociales.

R).- MEJOR TRABAJO PERIODÍSTICO DIFUNDIDO VÍA RED SOCIAL FACEBOOK Y YOUTUBE

S).- MEJOR TRABAJO DE PERIODISMO ALTRUISTA Y DE SERVICIO A LA SOCIEDAD

T).- MEJOR TRABAJO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

V.- Mejor trabajo periodístico publicado en la plataforma de Tik Tok

W.- Mejor Trabajo periodístico publicado en la plataforma de Instagram

X.- Mejor Columna Política

9.- Cualquier tema no previsto en la presente convocatoria, será abordado y resuelto por los integrantes del “Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo Querétaro 2026”, mismo que está integrado por periodistas de destacada trayectoria en la entidad.

El Premio Estatal de Periodismo Querétaro 2026 es un reconocimiento entre pares a la tradición, independencia, dignidad y compromiso social de los profesionales del periodismo en el Estado de Querétaro.

Tanto los premios especiales como las menciones honoríficas, consisten exclusivamente en Diploma de Reconocimiento, que expresa el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos galardonados.

A T E N T A M E N T E .

Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo Querétaro 2026 “Sergio Arturo Venegas Ramírez”.