Continuarán lluvias intensas en gran parte del territorio mexicano

Fecha: 20 de Agosto de 2025

Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que continuarán las lluvias en la mayor parte del territorio mexicano.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), apuntó que el monzón mexicano, canalaes de baja presión, una circulación ciclónica en altura sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como las ondas tropicales 23 y 24 mantendrán las condiciones para chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

También se esperan lluvias puntuales intensas en regiones de Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).

Pronóstico de lluvias para el 20 de agosto:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).

: Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste). Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

: Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

: Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

