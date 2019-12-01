Continuarán lluvias en casi todo el país

Continuarán lluvias en casi todo el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:14:21
Ciudad de México, a 18 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California.

Además, canales de baja presión originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero; puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

De igual forma, la onda tropical 33 ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Pronóstico de lluvias para el 18 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y suroeste) y Chiapas (sur y oeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:                                         

  • De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Campeche.
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
