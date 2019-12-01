Continúan suspendidas clases en diversos municipios de Querétaro por condiciones climatológicas

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre del 2025.- Derivado del pronóstico meteorológico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el que se prevé que se mantengan las condiciones climatológicas, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informó que, salvaguardando la seguridad y el bienestar de los alumnos, docentes y padres de familia de las comunidades escolares en la Sierra Gorda, las clases este viernes 10 de octubre continuarán suspendidas en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, añadiendo a esta medida preventiva a las escuelas del municipio de Peñamiller.

Para el resto de los municipios del estado, las clases se estarán realizando con normalidad de manera presencial, por lo que se solicita a las madres y padres de familia que continúen con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes,manteniéndose informados en los sitios oficiales de la institución y los medios de comunicación, sobre las medidas que la autoridad educativa determine.

La USEBEQ reitera la prioridad de cuidar de sus estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, velando siempre por su seguridad y bienestar.