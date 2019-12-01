Continúan labores para rescatar a tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 10:17:53

El Rosario, Sinaloa, 31 de marzo del 2026.- El Puesto de Mando Unificado que coordina las acciones de rescate en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informó que continúan los trabajos para localizar a tres mineros que permanecen atrapados tras el incidente ocurrido el 25 de marzo.

Las brigadas de emergencia han completado 136 horas de trabajo ininterrumpido, operando las 24 horas del día para avanzar en la zona afectada. Hasta el momento, los equipos de rescate han recorrido 2.2 kilómetros de galerías con el objetivo de alcanzar los puntos donde se presume podrían encontrarse los trabajadores.

Actualmente, las labores se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina, mediante el uso de una motobomba de 10 caballos de fuerza, con el fin de despejar el área y continuar con las operaciones de búsqueda.

Las autoridades mantienen la esperanza de encontrar con vida a los mineros, ya que existe una elevación natural después del tramo inundado donde se proyecta que podrían estar resguardados. La mina tiene una profundidad aproximada de 300 metros.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, permanece en el sitio para informar directamente a los familiares sobre los avances en las labores de rescate, brindando acompañamiento permanente a las familias de Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, quienes siguen atrapados.

Asimismo, se confirmó que José Alejandro Cástulo Colín, el primer minero rescatado con vida, ya se encuentra en su domicilio junto a su familia y en condiciones óptimas de salud.

En las operaciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades del Gobierno de Sinaloa, quienes reiteraron su compromiso de continuar con los trabajos hasta lograr la localización de los tres trabajadores restantes.