Continúan labores de rescate en mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa; hallazgo de vagoneta abre nuevas líneas de búsqueda

El Rosario, Sinaloa, a 15 de abril de 2026.- A casi tres semanas del deslave ocurrido en la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, las labores de rescate se mantienen activas con la esperanza de localizar con vida a Isidro Beltrán, el último trabajador que permanece desaparecido tras el accidente registrado el pasado 25 de marzo.

De acuerdo con Álvaro Vargas Miranda, gerente administrativo de Industrial Minera, empresa propietaria de la veta, durante los trabajos más recientes fue localizada la vagoneta que utilizaba el obrero, lo que representa un indicio clave para redefinir las estrategias de búsqueda.

El hallazgo ha llevado a considerar la posibilidad de que Beltrán no se encuentre en el sitio donde fue encontrado el equipo, sino en otro punto dentro de la mina, donde pudo haberse resguardado tras el derrumbe. Según explicó Vargas Miranda, el trabajador, quien se desempeñaba como supervisor de obra, probablemente buscó una zona con mejores condiciones de oxigenación al momento del incidente.

El directivo detalló que, pese a los esfuerzos realizados el miércoles, no se logró ubicar al minero. Incluso, señaló que los binomios caninos del Ejército mexicano no detectaron señales en el área donde se encontraba el carrito minero.

Asimismo, indicó que uno de los principales obstáculos es que el crucero de la veta permanece obstruido por jales (residuos derivados de la actividad minera), por lo que en los próximos días se iniciarán trabajos de remoción con maquinaria pesada para despejar el acceso.

Finalmente, Vargas Miranda reiteró que, pese a las dificultades, continúan las labores con la expectativa de poder llegar hasta el trabajador y lograr su rescate.