Continúan labores de rescate en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:15:11

El Rosario, Sinaloa, a 8 de abril 2026.- Continúan las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en Sinaloa, donde equipos especializados mantienen un operativo para localizar y recuperar al minero Francisco Zapata Nájera.

De acuerdo con la información disponible, el Comando Unificado continúa con trabajos de bombeo para disminuir el nivel de agua en la zona donde se encuentra el trabajador. Como parte de estas acciones, se utiliza una bomba sumergible de 25 caballos de fuerza, con la cual se ha logrado reducir aproximadamente un metro en la altura del agua.

Actualmente, la extracción se realiza a un ritmo de 9 litros por segundo, con el objetivo de abatir los 2.05 metros restantes del tirante.

Las labores se desarrollan al interior de la mina mientras se monitorean las condiciones del sitio.

Se informó que, una vez que el equipo de búsqueda y rescate determine que el nivel del agua permite condiciones adecuadas, se procederá con el protocolo correspondiente para la valoración del minero y su eventual traslado a una unidad médica.