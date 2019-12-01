Continúa la búsqueda de supervisor de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa

El Rosario, Sinaloa, a 13 de abril de 2026.- A casi tres semanas del accidente en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, las labores de rescate se mantienen activas con el objetivo de localizar a Isidro Beltrán, supervisor que continúa desaparecido. Las brigadas trabajan de manera ininterrumpida en distintas áreas del yacimiento, enfocando esfuerzos en dos bocaminas donde se desarrollan maniobras clave para avanzar en la búsqueda.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se realizaron trabajos simultáneos que permitieron reportar avances y redefinir estrategias para ubicar al último trabajador. En una reunión encabezada por su titular, Laura Velázquez Alzúa, se detalló que, bajo la coordinación de la Comisión Federal de Electricidad, se avanzó en el colado de un tapón en la bocamina 1, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la empresa Industrial Minera de Sinaloa.

En paralelo, en la bocamina 2 continúan las labores de retiro y traslado de material. Elementos del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional llevan a cabo la inspección del material extraído con ayuda de binomios caninos, además de avanzar en la limpieza de jales dentro de las galerías para facilitar el acceso en la rampa principal.

Por su parte, Álvaro Vargas Miranda, gerente de Industrial Minera de Sinaloa, señaló que aunque hubo progresos durante la noche del domingo, estos fueron limitados, por lo que este lunes se reforzarán los trabajos con maquinaria y herramientas especializadas para despejar por completo las áreas intervenidas. Asimismo, informó que se brindó acompañamiento a la familia de Abraham Aguilera, uno de los mineros fallecidos, garantizando la cobertura total de los gastos funerarios y el traslado de sus restos a Guanajuato, así como el cumplimiento de sus derechos laborales.

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando el colapso de una membrana de jales provocó el ingreso de lodo al interior de la mina, dejando atrapados a cuatro trabajadores. Dos de ellos fueron rescatados con vida tras permanecer varios días bajo tierra.

Las labores continúan con la participación coordinada de autoridades federales y estatales, que mantienen el compromiso de agotar todos los recursos disponibles para dar con el paradero del trabajador desaparecido.