Continúa entrega de chips D4TA en escuelas y centros de distribución

Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Con el regreso a clases, continuará la entrega y activación de chips del Programa D4TA Datos Gratis desde este lunes 13 y hasta el próximo jueves 30 de abril en instituciones educativas y centros de distribución, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la meta es que más de 116 mil 800 estudiantes registrados en la plataforma reciban su chip y accedan a los beneficios del programa. A la fecha, se tiene un avance superior a los 56 mil chips entregados y activados.

Para facilitar el proceso se hará entrega directa en los centros educativos y, para estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se han habilitado centros generales de entrega en puntos estratégicos como el Ceconexpo, la Secretaría de Turismo del Estado y la Comisión Forestal del Estado, en el Bosque Cuauhtémoc. Asimismo en las unidades regionales de la Secretaría de Educación en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora.

Asimismo, recordó que para recibir el chip es necesario presentar documentación básica como original y copia de identificación oficial (INE) y CURP; en el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de madre, padre o tutor con la documentación correspondiente. Para estudiantes de la UMSNH, también se solicita comprobante de inscripción o carga de materias vigente.

La titular del Iemsysem subrayó que, una vez recibido el chip, es indispensable realizar la vinculación de la línea en el Registro Nacional de Usuarios (RNU), a través del portal oficial, como parte del proceso para su activación, reiterando el llamado a las y los estudiantes a acudir en tiempo y forma a los puntos de entrega, con el objetivo de garantizar su acceso a conectividad gratuita, herramienta clave para fortalecer su formación académica.