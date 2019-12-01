Construirá FOVISSSTE 20 mil viviendas durante 2026

Construirá FOVISSSTE 20 mil viviendas durante 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 13:24:34
Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, a través de la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, anunció en conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el fondo construirá 20 mil viviendas durante el 2026 para las y los trabajadores del Estado.

“La vocal ejecutiva @jabnelym dio un balance del término del año 2025 e inicio del 2026 sobre el estado actual del @FOVISSSTEmx. En el marco del programa Vivienda para el Bienestar, arrancaremos con 20 mil viviendas. Ya contamos con 26 predios en 15 entidades. En próximas semanas estaremos arrancando en Puebla, donde construiremos 480 viviendas en una Unidad Habitacional que contará con un @TUSUPERISSSTE, consultorio médico y áreas comunitarias”, compartió Martí Batres a través de redes sociales.

Jabnely Maldonado destacó que con los avances del Programa de Vivienda del FOVISSSTE, que forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual el Fondo recupera su atribución para construir vivienda adecuada tras más de tres décadas, y tiene una meta de 100 mil edificaciones.

“Este año construiremos 20 mil viviendas. Actualmente, contamos con 26 predios en 15 entidades, estamos listas y listos para arrancar nuestro programa en Puebla de Zaragoza donde construiremos 480 viviendas”, añadió.

 

 

 

Asimismo, Maldonado Meza informó sobre el avance del Programa de Justicia Social, cuya meta es beneficiar a 400 mil personas acreditadas; es decir, la mitad de la cartera actual del Fondo de la Vivienda del ISSSTE que cuenta con 845 mil 661 créditos vigentes. A la fecha, señaló, se han otorgado apoyos a 247 mil 896 personas en la primera y segunda y etapa, mediante esquemas de condonaciones, quitas y ajustes que permiten cerrar ciclos de endeudamiento que afectaron durante años a miles de familias.

Como parte de este esfuerzo, reportó la entrega de Constancias de Finiquito en 27 entidades del país, así como el envío de 83 mil 377 cartas, distribuidas a través del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), que informan a las personas acreditadas sobre los beneficios del Programa de Justicia Social.

“Esto ha sido posible gracias a la difusión de nuestra Campaña Nacional de Actualización de Datos porque es la forma en que nos comunicamos con las y los trabajadores al servicio del Estado”, comentó.

En materia de colocación de créditos, la titular del FOVISSSTE destacó que durante 2025 se otorgaron 30 mil 836, con un monto promedio de crédito a nivel nacional de 1 millón 101 mil 18 pesos, como resultado de una política orientada a ampliar el acceso al financiamiento de manera más justa y transparente, mientras que 8 mil 143 trabajadoras al servicio del Estado obtuvieron un financiamiento a través de la iniciativa FOVISSSTE Mujeres, que ofrece una tasa preferencial de entre el 2 y 3.5 por ciento.

Durante la conferencia también presentó el Programa de Crédito 2026 del FOVISSSTE, recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación, que contempla la colocación de 42 mil 768 financiamientos, entre préstamos hipotecarios y acciones de vivienda, con un presupuesto superior a los 35 mil 497 millones de pesos.

“Queremos incluir las acciones de vivienda a través de los créditos Renovavissste para rehabilitar y remodelar las viviendas, y el crédito Tú Construyes con el que fomentamos la autoproducción de vivienda”, concluyó.

