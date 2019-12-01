Consolida la CNPC la profesionalización de personal técnico especializado para la creación, revisión y optimización de los Planes de Continuidad de Operaciones en los tres niveles de gobierno

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2026.- Ante el desafío constante que representan los desastres naturales y otras emergencias, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha reforzado su estrategia para asegurar que las instituciones del país puedan seguir operando sin interrupciones críticas. A través de la profesionalización de personal técnico especializado, el organismo que está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, impulsa la elaboración, actualización y mejora de los Planes de Continuidad de Operaciones en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Esta política forma parte de un esquema de Gestión Integral de Riesgos orientado a preservar la estabilidad de las familias mexicanas. El objetivo es que, ante cualquier fenómeno perturbador, dependencias públicas, empresas y organizaciones sociales mantengan activos los servicios esenciales en áreas como salud, energía, carreteras, transporte y telecomunicaciones, permitiendo una recuperación más ágil y ordenada.

Como parte de este fortalecimiento institucional, entre 2019 y 2025 las asesorías técnicas anuales aumentaron 96 por ciento, ampliando el acompañamiento a diversas instancias. Paralelamente, la capacitación de personal clave pasó de mil 162 servidores públicos en 2019 a 2 mil 439 en 2025, lo que representa un incremento del 110 por ciento en la fuerza operativa dedicada a garantizar la continuidad de funciones estratégicas.

Hasta febrero de 2026, suman 22 mil 146 servidores públicos asesorados bajo estos lineamientos. Con ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró que la prevención y la planeación anticipada son herramientas fundamentales para proteger la integridad, el patrimonio y el acceso a servicios básicos de la población ante cualquier contingencia.