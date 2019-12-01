Considera Sheinbaum que "es momento" de retomar el diálogo con España

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que es “un momento” para retomar el diálogo con España sobre el reconocimiento de los abusos cometidos durante la Conquista. Luego de que valoró de manera positiva los gestos de las autoridades del país europeo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que es por esa razón que aceptó la invitación a la ciudad de Barcelona, para asistir a la reunión de Gobiernos progresistas, que se llevará a cabo el próximo 18 de abril.

“Me parece que es un momento para seguir dialogando (…) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, comentó que en su participación en la ciudad condal buscará á continuar la conversación sobre memoria histórica, además de promover una agenda internacional centrada en la paz y la autodeterminación de los pueblos.

Cabe recordar que en 2024, la entonces presidenta electa no invitó al rey de España a su toma de protesta; no obstante, meses después, planteó junto con el embajador de México en Madrid el objetivo de mostrar la grandeza de la cultura mexicana a través de exposiciones, lo cual considera como el momento clave.

“A partir de estas exposiciones, hay una declaración del canciller español en donde habla por primera vez en la historia de la relación de los abusos cometidos y de la necesidad de visualizar la historia de una manera distinta. Y después el rey de España visita una de las exposiciones. Y ahí, a su manera, reconoce que hubo abusos”, comentó.