Consejerías del INE votarán para elegir presidencia provisional este martes

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2026.- Las diez consejerías que permanecen en el Instituto Nacional Electoral (INE) deberán definir quién asumirá de manera provisional la presidencia del organismo, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. La decisión se prevé para este martes, una vez formalizada su salida, en medio de la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades electorales.

La designación se realizará mediante una votación por mayoría simple entre quienes actualmente integran el Consejo General, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación electoral. La persona elegida encabezará temporalmente el instituto mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el proceso para nombrar a quien ocupará la presidencia de manera definitiva.

El relevo ocurre en un momento relevante para el organismo, que se encuentra en los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Ante este escenario, las consejerías aseguraron que las actividades institucionales continuarán conforme a los plazos aprobados y que la salida de Taddei no debe interrumpir la organización de los próximos comicios.

A través de un posicionamiento, los diez integrantes del Consejo General señalaron que actuarán con apego al marco constitucional y legal. También explicaron que, una vez formalizada la ausencia definitiva de la presidencia, corresponde a las propias consejerías elegir a quien asumirá provisionalmente el cargo.

La renuncia de Taddei se produce después de que surgieran señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en contratos y posibles vínculos con proveedores del instituto, asuntos que han generado cuestionamientos sobre la gestión administrativa del organismo. Las acusaciones deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el consejero electoral Arturo Castillo reconoció que el INE atraviesa una situación extraordinaria y sostuvo que es necesario atenderla para recuperar la confianza ciudadana. Asimismo, consideró que quien asuma la presidencia provisional deberá contar con experiencia, independencia y capacidad para generar acuerdos entre las distintas consejerías.

En tanto, la presidencia interina tendrá las atribuciones necesarias para conducir los trabajos del Consejo General durante el periodo que permanezca en funciones. La responsabilidad recaerá en una de las personas que ya integran el órgano electoral, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a la nueva titularidad.

Con esta decisión, el INE busca mantener la operación institucional y avanzar en la organización de las elecciones de 2027, mientras se resuelve la sucesión definitiva de Guadalupe Taddei.