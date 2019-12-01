Conoce los cierres viales por el desfile del 20 de noviembre en Morelia: SSP

Conoce los cierres viales por el desfile del 20 de noviembre en Morelia: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 09:55:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que a partir de las 00:01 horas del jueves 20 de noviembre iniciarán los cierres vehiculares en calles y avenidas del Centro Histórico de Morelia, con motivo del desfile del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Agentes de la Guardia Civil realizarán cortes a la circulación vehicular desde la avenida Madero a la altura de la avenida Tata Vasco, donde se ubica la gasolinera Poza Rica, hasta el monumento a Lázaro Cárdenas.

A las 6:00 horas se cerrará la avenida Acueducto desde la avenida Tata Vasco y Ventura Puente. A partir de las 10:00 horas, cuando inicie el desfile deportivo, se cerrará de Tres Puentes hasta la avenida Madero, calzada La Huerta hasta la calle 18 de Marzo, y la avenida Nocupétaro hasta la calle Acacia, con la finalidad de que se desarrollen las actividades sin incidentes. 

Tras lo anterior, la SSP ofrece las siguientes vías alternas para evitar el tráfico:

•⁠  ⁠Acueducto (de Ventura Puente a Mil Cumbres en cambis sentidos)
•⁠  ⁠Ventura Puente (de la calle Lic. Adolfo Cano rumbo a avenida Camelinas)
•⁠  ⁠Madero Oriente (desde Plan de Ayala rumbo a la glorieta de la salida a Charo)
•⁠  ⁠Nocupétaro (desde la calle Acacia)
•⁠  ⁠Calzada La Huerta (desde la calle 18 de Marzo)

Habrá libre circulación en 12 calles del Centro Histórico de Morelia:

•⁠  ⁠20 de Noviembre
•⁠  ⁠Aquiles Serdán
•⁠  ⁠Melchor Ocampo
•⁠  ⁠Santiago Tapia
•⁠  ⁠Mariano Michelena
•⁠  ⁠Manuel Muñiz
•⁠  ⁠Allende
•⁠  ⁠Corregidora
•⁠  ⁠Valladolid
•⁠  ⁠Bartolomé de las Casas
•⁠  ⁠Isidro Huarte
•⁠  ⁠Antonio Alzate

Durante tus traslados, sigue las recomendaciones que la Guardia Civil te ofrecerá, respeta los señalamientos, semáforos y al peatón. La SSP desplegará este tipo de operativos en el resto de la entidad donde se desarrollarán los recorridos deportivos para garantizar el orden.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: Se requiere ayuda para identificar a hombre localizado sin vida en Morelia, Michoacán 
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Morelos: hallan dos cuerpos dentro de la cajuela de un auto abandonado
Asaltan tienda de empeño en Celaya, Guanajuato; se llevan botín de 200 mil pesos
Más información de la categoria
Alcaldes no deberían participar en Plan Michoacán, están involucrados con el crimen: Cemeí Verdía
Claudia Sheinbaum pide investigar a fondo a responsables de la violencia en la marcha de la “Generación Z”
Revelan que organizador de la marcha “Generación Z” recibió pagos del PAN por más de 2 millones de pesos
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Comentarios