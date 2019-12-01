Conoce la lista de objetos que no podrás ingresar al concierto de Carín León en Morelia

Conoce la lista de objetos que no podrás ingresar al concierto de Carín León en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 13:22:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de agosto de 2025.- Para que disfrutes de un ambiente seguro, ordenado y familiar en el concierto de Carín León este sábado 16 de agosto, en el Jalo x las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) te dice cuáles son los objetos que no podrán ingresar al Estadio Morelos.

En los puntos de inspección, ubicados en los accesos 1, 2, 3, 4, 6 y 7, los agentes de seguridad revisarán que las personas no ingresen: 

•  Armas
•  Bebidas alcohólicas
•  Alimentos y bebidas
•  Bastones para celular
•  Banderas
•  Globos
•  Cigarros
•  Drogas
•  Pirotecnia
•  Mochilas
•  Encendedores
•  Silbatos
•  Sillas plegables y bancos
•  Balones y pelotas
•  Envases de plástico y vidrio
•  Cinturones
•  Láseres y lámparas
•  Paraguas
•  Propaganda política

Además de los filtros de revisión en las puertas de acceso al Estadio Morelos se implementará un dispositivo integral en el interior y exterior del recinto deportivo. 

La SSP te recomienda llegar con anticipación y seguir todas las indicaciones del personal de seguridad para disfrutar de una convivencia segura y sin contratiempos. Los estacionamientos se abrirán a partir de las 15:00 horas y los accesos al estadio a las 16:00 horas, para dar inicio al espectáculo a las 21:00 horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Detienen en el Estado de México a presunto homicida vinculado a célula delictiva
Asaltan y balean a joven, en Morelia Michoacán; le robaron su mochila
Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Más información de la categoria
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Interpol emite ficha roja contra chino relacionado con grupos delictivos; se escapó de arresto domiciliario en México
Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Destituyen a funcionario municipal en Yucatán tras ser captado golpeando a su hermana menor
Comentarios