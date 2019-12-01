Conni clama entre las cenizas: le robaron y quemaron todo y ahora duerme entre los escombros en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:46:38

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.– Entre las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar, María Concepción Gutiérrez Méndez, mejor conocida como Conni, una mujer viuda, enferma y de la tercera edad, lanza un grito de auxilio a la sociedad.

Fue víctima de un robo y, como si eso no bastara, los ladrones incendiaron su pequeña vivienda hecha con palitos de madera, dejándola literalmente en la calle y sin nada más que el polvo y el humo de sus recuerdos.

Desde el pasado 29 de octubre, Conni permanece entre los escombros, en el terreno que le pertenece, ubicado en Hacienda Las Carmelitas, tenencia de San Nicolás Obispo, pasando la entrada de la colonia 2 de Marzo, a la altura del número 600.

No se ha ido porque teme que su propiedad sea invadida, además de que vive con sus perros y gatos, sus únicos compañeros de vida.

“No tengo a dónde ir con ellos, ni siquiera tengo que darles de comer”, repite con voz temblorosa.

A pesar de su neuropatía diabética, Conni se aferra a permanecer en el lugar, ya que, es su único hogar. Necesita pregabalina de 75 y tramadol con paracetamol para sobrellevar su enfermedad.

Pide a la población ropa, calzado del número 6, cobijas, cama, trastes, sillas, mesas, alimento para perro y gato, material para construcción y todo tipo de elementos que le permitan reconstruir su casita, hoy reducida a cenizas.

Un pequeño grupo de personas altruistas que han intentado ayudarla se ha comprometido a coordinar la recolección de donativos.

Las aportaciones económicas pueden hacerse a la tarjeta de débito de Banorte: 41 89 14 32 12 50 0725 a nombre de María Concepción Gutiérrez Méndez.

O al número de cuenta 128 532 4890 o a la CLABE 0124 7001 2853 248900, o bien a la tarjeta de débito 4152 3140 2807 2521, a nombre de Ivonne Dávalos, bajo el concepto “Conni”.

Quienes deseen donar en especie pueden comunicarse a los teléfonos celulares con Ivonne Dávalos al 44 33 68 82 92, o con Melissa Chávez al 44 31 55 97 51 o con Alejandra Martínez al 44 32 02 44 05, números de personas cercanas y de confianza que han intentado apoyarla, aunque solo han podido llevarle alimento no perecedero y que no tenga que cocinarse debido a que carece de energía eléctrica y gas.

Ellos la han estado apoyando con alimento, aunque el problema, admiten, “es mayor, necesita un techo donde vivir”.

Mientras el invierno se aproxima, Conni implora ayuda para levantar su casa y poder dormir, por fin, bajo un techo.

“Solo quiero volver a tener un lugar donde estar tranquila”, dice entre lágrimas.

Ayuda a Conni. El invierno ya está encima.