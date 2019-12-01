Conmemora Dayana Pérez el legado de Don Vasco de Quiroga en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- En un acto cívico para recordar el legado de Don Vasco de Quiroga, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó la conmemoración por el 461 aniversario luctuoso del también conocido Tata Vasco, personaje clave en la construcción de comunidades más justas y solidarias en la región.

Durante el homenaje, autoridades municipales, instituciones educativas y ciudadanos recordaron la visión humanista de quien dedicó su vida a fortalecer el tejido social y promover el desarrollo comunitario. En este contexto, la alcaldesa reiteró el compromiso de su administración de “Gobernar con amor justicia y Libertad”, manteniendo vivos los valores que inspiraron la obra de Don Vasco.

La presidenta Dayana Pérez Mendoza destacó que el legado de Tata Vasco permanece vigente en las tradiciones y en el trabajo de las artesanas y artesanos de Santa Clara del Cobre, donde impulsó el oficio del cobre, actividad que hoy continúa siendo motivo de identidad y orgullo para el municipio. “Santa Clara del Cobre enamora”, expresó, al reconocer el talento y la herencia cultural que distingue a esta comunidad.

Asimismo, agradeció la participación de la secundaria Vasco de Quiroga, así como de las instituciones y ciudadanos que, junto con el Gobierno Municipal, hicieron posible este homenaje para recordar y honrar las raíces históricas del municipio. Reafirmó que su gobierno trabaja bajo la premisa de “Escuchar resolver Y transformar”, fortaleciendo la cercanía con la población y el respeto por la historia que da identidad a Salvador Escalante.