Congreso exige retirar más de 213 mil casetas telefónicas en desuso en la Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:58:58
Ciudad de México, 19 de diciembre del 2025.- En la Ciudad de México hay más de 213 mil casetas telefónicas en desuso distribuidas en las distintas alcaldías, por lo que el Congreso capitalino pidió a autoridades federales y locales que sean retiradas del espacio público.

Estas cabinas comenzaron a instalarse desde 1960 y durante años fueron clave para la comunicación, sin embargo, el avance de la telefonía celular e Internet las volvió prácticamente inútiles.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, en la CDMX 81.7% de la población usa teléfono celular y 36.6% utiliza computadora, lo que confirma la caída del uso de la telefonía pública.

El Congreso señaló que muchas de estas casetas están inoperantes, deterioradas y vandalizadas, lo que provoca problemas urbanos como obstrucción de banquetas, contaminación visual, deterioro de la imagen urbana y dificultades de accesibilidad. Además, varias son usadas como basureros improvisados, generando malos olores y condiciones insalubres.

Ante esta situación, los legisladores recordaron que desde legislaturas anteriores se ha solicitado su retiro sin que el proceso se haya concluido, por lo que urgieron a las autoridades a finalizar el desmantelamiento.

El exhorto incluye a las 16 alcaldías, a las que se pidió realizar censos exhaustivos de permisos y autorizaciones relacionados con estas cabinas para verificar su vigencia y funcionamiento. En los casos donde se confirme su desuso, se deberá revocar el permiso correspondiente.

Asimismo, se instó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en coordinación con las alcaldías y según su presupuesto, a retirar las casetas y su infraestructura asociada para recuperar el espacio público y garantizar un entorno urbano seguro, ordenado y funcional.

