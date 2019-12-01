Congreso de Querétaro debe ser más sensible con la realidad de las mujeres: Citlalli Hernández

Congreso de Querétaro debe ser más sensible con la realidad de las mujeres: Citlalli Hernández
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:28:08
Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dejó en claro que el Congreso de Querétaro así como los distintos poderes gubernamentales deben ser más sensibles a la hora de legislar en favor de las mujeres, una vez que Querétaro es uno de los estados donde no se ha despenalizado el aborto.

 “El Congreso tiene que ser más sensible con la realidad de las mujeres, tiene que romper como lo he dicho cada vez que venimos acá, romper las ideas preconcebidas respecto a la interrupción del embarazo, respecto a los derechos sexuales de las mujeres”, declaró.

“Siempre lo vamos a decir, a las y los legisladores para los derechos de las personas y no para sus creencias y bueno, ya es un mandato de la Suprema Corte de Justicia que el Congreso ha fallado (sobre la despenalización del aborto”, insistió.

Citlalli Hernández enfatizó que los legisladores se deberán sensibilizarse en cuanto al tema, dado que, en caso de que exista una negativa, se buscará una ruta jurídica a través de la Secretaría de las Mujeres para apoyarlas en el estado.

