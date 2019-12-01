Confirman segundo caso de miasis por gusano barrenador en humano en Yucatán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 19:58:28

Mérida, Yucatán, a 3 de septiembre de 2025.- Autoridades de Yucatán, confirmaron el segundo caso de gusano barrenador en humanos, siendo este el segundo caso confirmado en la entidad.

Se trata de un hombre de 48 años de edad, quien fue notificado y atendido de manera inmediata, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

El hombre, recibió atención médica en el Hospital General “Dr. Agustín O´Horán”, tras la atención, se informó que fue dado de alta y continuará su recuperación en casa, siendo monitoreado por la Jurisdicción Sanitaria número 1, quienes aseguraron, lo mantendrán en un seguimiento ambulatorio para asegurar que su sanación sea exitosa.

Esto sucede luego de que el pasado 23 de agosto, se registrara lel pirmer infectado en Izamal, mismo que ya se encuentra en seguimiento ambulatorio.