Confirman más de mil casos activos de gusano barrenador en México

Confirman más de mil casos activos de gusano barrenador en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 12:50:02
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Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- Actualmente, en el país hay mil 33 casos activos de gusano barrenador repartidos en 19 entidades, lo que representa un incremento de 316 animales infectados respecto al mes previo, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Al corte del 13 de marzo, Tamaulipas es el único estado fronterizo con Estados Unidos que presenta registros, con 29 animales con miasis.

Cabe señalar que, la entidad con más reportes es Oaxaca, con 201 casos; seguido de Veracruz, 183; Chiapas, 133, y San Luis Potosí con 62.

Otros estados afectados son Michoacán (56), Hidalgo (55), Puebla (48), Guerrero (44), Yucatán (41), Tabasco (31), Quintana Roo (29), Jalisco (25), Querétaro (24), Colima (23), Campeche (21), estado de México (21), Morelos (5) y Guanajuato (2).

Es de mencionar que, además de ejemplares bovinos, hay 22 personas con esta enfermedad.

En ese sentido, Veracruz es el estado con más enfermos al presentar ocho, seguido de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, con tres casos cada uno. Igualmente, Yucatán reportó dos casos y en Guerrero, Puebla y San Luis Potosí hay un enfermo en cada uno.

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