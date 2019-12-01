Confirma Sheinbaum que el Buque Escuela Cuauhtémoc ya se encuentra reparado totalmente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 11:00:49

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el Buque Escuela Cuauhtémoc, ya se encuentra reparado en su totalidad, después de haber chocado en mayo contra el puente de Brooklyn en Nueva York, dejando dos tripulantes fallecidos.

Asimismo, la mandataria mexicana indicó que el gobierno de Estados Unidos, aún no ha entregado el dictamen tras el incidente.

“El dictamen todavía no se tiene formal, por parte de las autoridades de Estados Unidos, entiendo que muy pronto van a darlo, pero ya está arreglado este buque Cuauhtémoc tan importante y zarpa nuevamente”, expresó la jefa del Ejecutivo.

El pasado sábado 20 de septiembre, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” llegó al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, después de pasar por las pruebas de aceptación en la mar (SAT / Sea Acceptation Tests), las cuales arrojaron resultados satisfactorios.