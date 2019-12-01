Confía Sheinbaum en que se mantenga el T-MEC, pese a tensiones comerciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:47:06

Ciudad de México, a 12 de enero 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que en que tras el proceso de revisión se mantendrá vigente el tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, apuntó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dijo que no profundizó en el tema durante la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, aseguró que entre las tres naciones de Norteamérica existe una gran “integración económica”.

“El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos”, mencionó la gobernante.