Confía Sheinbaum en que FGR realizará una "buena investigación" en Caso Teuchitlán

Ciudad de México, a 20 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo tener confianza en que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará una buena investigación sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, en Jalisco.

“Estoy segura que el fiscal general va a hacer una buena investigación y hasta dónde se pueda decir qué había en ese predio”, puntualizó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que no solo se trata de que la FGR haga la investigación, sino de que informe a la sociedad la manera en que realizarán sus labores.

“No es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación sino que la gente conozca cómo va a atraer esa investigación, a partir de qué información se dio porque este caso viene desde septiembre del año pasado”, refirió la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum se refirió a la presunta campaña en su contra en redes sociales sobre el problema de las desapariciones en México y aseveró ó que debe salir la verdad del Caso Teuchitlán “sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades”.

“Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, yo no tengo ninguna duda en que estamos haciendo lo correcto y eso es lo que nos da la tranquilidad, por supuesto que atendemos todo y estamos en todo (…) Nosotros no somos el PRIAN, nosotros nos comprometimos a no mentir, no robar y a no traicionar al pueblo de México, y así hasta el último día de nuestro mandato”, agregó.