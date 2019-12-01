Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas

Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Autor: Amanda Bautista / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:00:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Conductores de la plataforma DiDi reportan fallas para conectarse a la aplicación desde la madrugada de hoy, afectando su capacidad para trabajar. 

Algunos conductores señalan que han visto imágenes que circulan en redes sociales que sugieren la posible desaparición de la plataforma, aunque destacaron que esta información no ha sido confirmada y pudiera resultar falsa 

"Las fallas han persistido durante toda la mañana," indicó Charlie, conductor de DiDi. "Algunos de nosotros no hemos podido conectarnos desde la madrugada, y hemos visto imágenes en redes que sugieren que DiDi podría desaparecer, aunque no hay confirmación oficial," comentó.

La situación ha generado incertidumbre entre los conductores, quienes dependen de la plataforma para obtener ingresos. 

Indicó que se mantienen pendientes de información oficial para aclarar la situación y resolver los problemas técnicos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios