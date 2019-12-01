Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas

Autor: Amanda Bautista / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:00:34

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Conductores de la plataforma DiDi reportan fallas para conectarse a la aplicación desde la madrugada de hoy, afectando su capacidad para trabajar.

Algunos conductores señalan que han visto imágenes que circulan en redes sociales que sugieren la posible desaparición de la plataforma, aunque destacaron que esta información no ha sido confirmada y pudiera resultar falsa

"Las fallas han persistido durante toda la mañana," indicó Charlie, conductor de DiDi. "Algunos de nosotros no hemos podido conectarnos desde la madrugada, y hemos visto imágenes en redes que sugieren que DiDi podría desaparecer, aunque no hay confirmación oficial," comentó.

La situación ha generado incertidumbre entre los conductores, quienes dependen de la plataforma para obtener ingresos.

Indicó que se mantienen pendientes de información oficial para aclarar la situación y resolver los problemas técnicos.