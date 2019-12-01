Concluye Semana Santa con operativo de seguridad activo en todo el estado de Querétaro

Concluye Semana Santa con operativo de seguridad activo en todo el estado de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 15:40:10
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Querétaro, Qro., 6 de abril de 2026.- En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, la Policía Estatal de Querétaro encabezó la coordinación de las corporaciones de seguridad pública de los 18 municipios, manteniendo activo un operativo integral en todo el territorio estatal, con el objetivo de preservar el orden, la paz social y la tranquilidad de las familias queretanas y visitantes.

Las actividades religiosas, culturales y recreativas se desarrollaron en un ambiente de sana convivencia, contando con presencia preventiva permanente, lo que permitió que eventos como las representaciones del Viacrucis, la Procesión del Silencio y la afluencia en espacios públicos transcurrieran sin incidencias en materia de seguridad pública.

De manera paralela, se llevaron a cabo recorridos de vigilancia en cuerpos de agua, plazas, zonas comerciales y puntos turísticos, priorizando acciones de prevención, cercanía social y atención oportuna ante cualquier situación de riesgo. Además, se reforzó el operativo Alcoholímetro en los 18 municipios para evitar hechos de tránsito relacionados con la ingesta de bebidas alcohólicas.

La estrategia interinstitucional, junto con puntos de observación, se desplegó por policías estatales en calles, colonias, comunidades y zonas limítrofes, fortaleciendo la seguridad y fomentando la corresponsabilidad ciudadana durante este periodo. Para la última semana de vacaciones, continuará un operativo especial que reforzará la presencia preventiva en todo el estado.

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