Concluye Claudia Sheinbaum su gira de trabajo por los estados de Baja California y Sonora

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2026.- Durante este fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira de trabajo por los estados de Baja California y Sonora, donde inauguró y supervisó obras estratégicas consideradas históricas para el desarrollo del norte del país.

En Baja California, la mandataria encabezó diversas actividades. En Tijuana, inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado, destacando que en México se apuesta por la construcción de “puentes en lugar de muros”. Además, cortó el listón del nuevo plantel Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Posteriormente, en Ensenada, puso en marcha el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Secretaría de Marina.

La gira continuó en San Quintín, donde presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, el cual contempla la creación de un Centro Integrador, la construcción de un Hospital General de Zona, la rehabilitación de escuelas, el otorgamiento de becas estudiantiles y el fortalecimiento de condiciones laborales dignas para el sector.

En Sonora, la Presidenta inauguró en Bavispe la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, que conecta con el estado de Chihuahua y requirió una inversión de 1 mil 822 millones de pesos. Finalmente, en Guaymas, presentó las acciones de ampliación del puerto, un proyecto con una inversión estimada de 130 mil millones de pesos, con el que se consolidan las obras anunciadas durante este fin de semana.