Concluye Claudia Sheinbaum su gira de trabajo por los estados de Baja California y Sonora

Concluye Claudia Sheinbaum su gira de trabajo por los estados de Baja California y Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 21:32:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2026.- Durante este fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira de trabajo por los estados de Baja California y Sonora, donde inauguró y supervisó obras estratégicas consideradas históricas para el desarrollo del norte del país.

En Baja California, la mandataria encabezó diversas actividades. En Tijuana, inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado, destacando que en México se apuesta por la construcción de “puentes en lugar de muros”. Además, cortó el listón del nuevo plantel Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Posteriormente, en Ensenada, puso en marcha el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Secretaría de Marina.

La gira continuó en San Quintín, donde presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, el cual contempla la creación de un Centro Integrador, la construcción de un Hospital General de Zona, la rehabilitación de escuelas, el otorgamiento de becas estudiantiles y el fortalecimiento de condiciones laborales dignas para el sector.

En Sonora, la Presidenta inauguró en Bavispe la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, que conecta con el estado de Chihuahua y requirió una inversión de 1 mil 822 millones de pesos. Finalmente, en Guaymas, presentó las acciones de ampliación del puerto, un proyecto con una inversión estimada de 130 mil millones de pesos, con el que se consolidan las obras anunciadas durante este fin de semana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver con signos de violencia en predio baldío de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Comando armado secuestra a guardias nacionales y ultima a su comandante tras golpe al huachicol en límites de Hidalgo y Querétaro 
Dos asaltos en Hidalgo, dejan el saldo de tres mujeres y una menor de 2 años de edad heridas
Balean a un individuo en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Quieren nombre de capo michoacano como mercancía: IMPI analiza registro de líder criminal para películas, ropa y hasta figuras coleccionables
El club del agua: La nueva casta que controla el líquido de México; 31 políticos de todos los partidos acaparan millones de metros cúbicos mientras el país se enfila a la guerra por el agua
Michoacán: Funcionarios de Fanny Arreola, exhibidos; se ostentaron con títulos de los que no hay registro, encabezaron decenas de despidos en Apatzingán y podrían enfrentar sanciones
 Realiza la FGE jornada de toma de ADN en Morelia, Michoacán 
Comentarios