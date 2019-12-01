Concluye AGRICULTURA pagos de incentivos para cerca de 40 mil productores de maíz blanco del Bajío

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), concluyó exitosamente el proceso de pago de incentivos, correspondientes al ciclo agrícola Primavera-Verano 2025, en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.

La acción permitió apoyar a 39 mil 478 agricultoras y agricultores participantes en el programa Comercio Justo, 9.6 por ciento más en comparación con lo esperado al inicio del programa, e incentivó la producción y comercialización de 2 millones 717 mil 372 toneladas de maíz blanco en dichas entidades.

El resultado obedece a un hecho histórico para la transformación del sector agropecuario del país, pues es la primera vez que se entrega un apoyo federal para el ciclo agrícola Primavera-Verano y, al mismo tiempo, se atiende una demanda de las familias campesinas afectadas por el cambio climático y la convulsión de los mercados internacionales.

La dependencia federal precisó que este proceso contempló tres etapas de registro y atención a las y los productores de la región del Bajío. La primera se realizó a partir de la publicación de la mecánica, particularmente en los meses de noviembre y diciembre de 2025.

A solicitud de las y los agricultores, indicó que la segunda etapa de atención se llevó a cabo en febrero de 2026 e incluyó un despliegue territorial para ofrecer apoyo integral y personalizado a cada una y uno de los interesados.

AGRICULTURA implementó también una fase de recepción extraordinaria para la revisión y corrección de expedientes con inconsistencias u observaciones, la cual concluyó el 21 de agosto de 2026.

Desde entonces, refirió que en las Oficinas de Representación de las Entidades Federativas (OREF) se mantuvo un acompañamiento personalizado para las y los agricultores que —por causas ajenas— se vieron imposibilitados para solventar en tiempo y forma los requisitos de la mecánica de operación.

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura señaló que el proceso de registro para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2026, a través del Sistema Informático de Gestión y Administración de Programas (SIGAP), finalizó el pasado 10 de octubre del año en curso.

En ese procedimiento se registraron 45 mil 87 productoras y productores, es decir, 15.4 por ciento más con respecto al año anterior. Esto representa una producción potencial de más de 3.4 millones de toneladas de maíz blanco —grano esencial en la alimentación de las familias mexicanas—.

La Secretaría de Agricultura —a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez— destacó que esta producción se encuentra respaldada en el marco del “Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco” con un incentivo y, en el caso de los municipios participantes, con un seguro agrícola que ya ha beneficiado a productoras y productores afectados por granizo y lluvia extrema.

El pago de los incentivos correspondientes al ciclo Primavera-Verano 2026 se efectuará una vez que inicie la comercialización de la cosecha, a través del Banco del Bienestar para evitar intermediaciones, conforme a los procedimientos establecidos en la mecánica.

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el esfuerzo y compromiso de las productoras y los productores de maíz blanco, cuya labor diaria es fundamental para fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria del país.